韓國瑜為何選黨主席？梁文傑：干擾辦案
台北市議員梁文傑今日上廣播專訪，對於台北農產運銷公司總經理韓國瑜要參選國民黨主席的消息很「詫異」，他透露當初韓能夠擔任北農總經理就是前副總統吳敦義幫他一把，「怎麼會跟恩人去選？」但梁也說，韓是害怕被檢方定罪，才會想用參選黨主席，就像刺蝟要把自己的刺膨脹出來，來干擾檢方辦案。
梁文傑提及，過去韓國瑜與張榮味並無交集，甚至在雲林選舉中比較對立，是吳敦義向張榮味推薦，韓才能當北農總經理，故韓國瑜參選黨主席等於跟恩人對打，讓他覺得很奇怪。梁也說，雖有一說是吳敦義叫韓國瑜參選，分掉現任黨主席洪秀柱在軍方的票，但他認為此說法較不可信。
梁文傑說，在他看來韓國瑜應確定涉及背信罪，所以才會這麼害怕，像一隻刺蝟一樣把自己的刺膨脹出來，盼藉由參選黨主席來干擾檢方辦案。他更用麻將用語「北風北」來形容韓國瑜處境，就是因韓政治生命快結束，這段歷程又讓他覺得政治生命又開啟、復甦了。
「我也不知道他現在是不是虛晃一招」梁文傑也說，韓國瑜雖要請辭，但北農在《公司法》仍屬私人公司，辭職與否是由董事長決定，但現北農無董事長，無人可批，看不懂韓國瑜是辭真的，還是辭假的，搞不好會繼續做下去。
(中時)
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