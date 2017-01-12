NBA》歐登想入湖人教練團 暫時只是空談
最近洗心革面的前湖人球星歐登，直接找到湖人總教練華頓詢問加入他的教練團可能性，儘管華頓對於歐登讚不絕口，相信歐登可成優秀教練，可惜目前湖人教練團包含華頓在內已有6人，暫時還沒認真討論過歐登加盟可能。
說起歐登，直接令人聯想到2015年10月因為吸毒過量緊急送院風波，跟前妻科勒卡戴珊之間恩怨也常被提到，如今他積極接受勒戒，最近看來狀況不錯，更公開表達想進湖人教練團意願，畢竟他跟華頓也是多年湖人隊友。
「歐登是個很棒的人，」2004到11年跟歐登同在湖人打球，且拿過兩次總冠軍的華頓說，「任何認識歐登的人都知道，當他狀況好的時候，他是你周圍最愛相處的人，更對比賽有著一定程度理解，還有跟人很好的溝通能力。」
不過無論官方或私下，湖人都還沒考慮替歐登在教練團安插位置，只能讓歐登繼續傻等，就算世界和平搶先公開力挺，「歐登擁有超乎常人能力，我很想知道他做了什麼可以如此出色。」歐登想找到新工作，恐怕暫無機會。
(中時電子報)
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