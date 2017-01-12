揭密：當年吳伯雄為何把黨主席還給馬英九

2013年2月18日，國民黨中央新春團拜，主席馬英九（右）與榮譽主席吳伯雄交談。（報系資料照 陳君瑋攝）

國民黨輸掉總統大選、立委席次大幅縮減，不但淪為在野小黨，還遭黨產會追殺。在此關鍵時刻，誰能擔當國民黨主席，救亡圖存、徐步中興？

曾任連戰主席辦公室顧問、吳伯雄主席辦公室主任的李建榮最近出版新書《百年大黨，十年風雲－由盛而衰的國民黨還能再一次絕處逢生嗎？》，詳述2008年時任黨主席的吳伯雄領軍拿下立院超過三分之二的席次，卻在各方勸進連任聲中，將黨主席一職還給馬英九，化解了一場黨內風雲。或許這段歷史，可以給予現在各方角逐國民黨主席人士一些「啟示」。

李建榮在書中第七章〈黨政同步恢復一元領導〉寫到，2008年立委選舉，國民黨拿下81席，超過三分之二席次，逼近可以主導修憲的四分之三門檻；接著總統大選，助馬英九囊括700多萬票，得票率58％，寫下台灣選舉史上難得的成功紀錄。時任黨主席的吳伯雄可說立下顯赫戰功。

選舉結束，吳伯雄表明願意把黨主席的任期還給馬英九，以讓黨政一元化領導。但馬英九以超黨派的全民總統自許，無意回任。

不料馬英九一上任就碰上金融風暴，加上以全民總統施政的角色，激起國民黨內若干支持者的不滿，國民黨籍立委在監委投票時給馬英九下馬威，因此有人私下建議是否馬英九改變初衷，回任黨主席，以利黨政一體指揮。

當時多位國民黨重量級要角都建議吳伯雄應該繼續競選，即使馬英九願意再參選黨主席，他們都願意支持吳伯雄連任。對這樣的勸進，吳伯雄不是沒有心動，但他考量到自己與現任總統競選黨主席，不論誰贏，對國民黨都是輸。幾經考量，吳伯雄決定把黨主席職務還給馬英九，算是化解了下屆黨主席可能的競爭場面。

李建榮認為國民黨的未來之路，不僅攸關台灣，也攸關兩岸關係的進程發展。他呼籲國民黨有志之士，拋棄私念，做到團結全黨甚至整合泛藍力量，才能絕處逢生，再次執政。

(中時電子報)