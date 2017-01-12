遼寧艦通過台海 中共海軍證實
中共海軍發言人梁陽今天說，共軍航空母艦遼寧號編隊凌晨通過台灣海峽，「繼續開展後續任務」；通過台海期間，遼寧號與護航艦艇「加強值更執勤」，確保航渡安全。
根據中國大陸國防部官網，梁陽向陸媒記者表示，赴南海執行跨海區訓練和試驗的遼寧號編隊12日凌晨通過台灣海峽，繼續執行後續任務。
梁陽說，在台灣海峽航行期間，遼寧號及編隊各艦艇「科學組織，精心操縱，嚴格按照大型艦艇通過海峽的要求，加強值更執勤，確保了航渡安全」。
國防部稍早發布新聞稿表示，遼寧號編隊持續沿大陸沿海向北航行，已於12日上午6時30分脫離台灣海峽北返歸建。
遼寧號編隊2016年12月24日赴西太平洋海域展開遠海訓練，接著沿台灣東部外海南下，通過巴士海峽進入南海繼續訓練。
遼寧號10日晚間開始北返駐地，11日上午7時進入台灣的西南防空識別區，沿台海中線以西向北航行；11日晚間7時續沿大陸沿海向北航行，通過福建湄州島外海。1060112
(中央社)
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