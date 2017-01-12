自由時報董座吳阿明辭世 享壽93歲

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自由時報今天指出，報系董事長吳阿明於1月8日上午在家中安詳離世，享壽93歲。

自由時報指出，吳阿明一生淡泊豁達，生前即預寫遺言叮囑，身後不發訃文、不辦告別式，並敬謝奠儀與任何祭品。家屬遵其遺願，已於11日中午銜哀完成火化儀式，奉進祖塔安厝。

自由時報表示，吳阿明年近80歲時罹患扁桃腺癌，5年後又罹患肺腺癌，經治療抗癌成功，抗癌期間他仍無比樂觀，天天上班。他是自然身體老化、最後十天無法正常進食，安詳地與世長辭。

務農出身的吳阿明曾任台北縣議員（現新北市）、第1屆台北市臨時議員、台灣省第3屆總工會理事長等職務，曾獲日本頒贈「旭日重光章」，表彰他促進台灣人對日本的了解，以及協助日本青少年了解台灣的貢獻。1060112

(中央社)