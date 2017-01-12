川普：事業全部移交兩名成年兒子

為避免入主白宮後發生利益衝突，美國準總統川普今天表示，已將名下商業帝國「完整和全部的」控制權，正式移交給兩名成年兒子小唐納和艾瑞克。

法新社報導，70歲的川普（Donald Trump）即將成為最富有的美國總統，不過他去年11月勝選之後，就一直為可能發生利益衝突的指控，而感到困擾。

事業版圖涵蓋橫跨20國的旅館、高爾夫俱樂部和豪宅的川普集團（Trump Organization）未上巿，不必公開財報。

由於川普不必公布稅表，上述「利益」有多大相對地不得而知。

川普在記者會上指出：「我的兩個兒子小唐納（Donald Trump Jr）和艾瑞克（Eric Trump），他們也在現場，將主持公司。他們將會非常專業地經營公司，不會跟我討論公司的事。」

川普表示，已簽署文件「把完整和全部控制權移交給兩個兒子」。川普語畢再由草擬川普集團未來架構的律師狄倫（Sheri Dillon）進一步說明。

狄倫指出，已設計「徹底隔離」川普任總統期間管理事業的計畫，他任職白宮期間也「完全不會有新的外國協議」。

華府摩根路易斯律師事務所（Morgan, Lewis & Bockius）合夥人狄倫說，逾30項懸而未決的協議已全部取消，造成川普和他兒子「數百萬美元立即性的財務損失」。

分別為38、32歲的小唐納和艾瑞克是川普與第1任妻子所生，目前都是川普集團行政副董事長。

川普將辭卸名下事業所有職務，長女伊凡卡（Ivanka Trump）也不再參與相關事業的經營。伊凡卡夫婿庫許納（Jared Kushner）將出任總統特別顧問。

此外，川普也會將集團名下旅館收到的任何外國政府官員付款捐給美國財政部。

根據市場研究公司PrivCo，川普集團旗下僱用約2萬2000人，2014年營收95億美元。

記者會最後，川普警告即將接班的兩名兒子說：「希望8年後我會回來對你們說，幹得好。如果幹得不好，我會說，你們被炒魷魚了！」這是他先前實境節目「誰是接班人」（The Apprentice）的經典台詞。

小唐納稍後推文說：「這好像挺有趣，未來4到8年沒壓力了。」 （譯者：中央社何宏儒）1060112

(中央社)