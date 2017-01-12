鄭明典：13日北風南下 天氣準備要變
中央氣象局氣象預報中心主任鄭明典在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，今天北部有個小低壓，不像會發展，但是低壓讓低層稍稍不穩定。此外，明天北風南下，天氣準備要變了。
氣象局說，明天大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；台灣北部及東半部地區有短暫雨，中部地區、南部山區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，其他地區為多雲。
鄭明典表示，北部雲增厚，雲壓得很低，101大樓上半部都在雲幕中。南部有卷雲，應仍是透光晴天，如果能見度好，應有不錯的藍天加卷雲。
氣象局說，今天下半天有道鋒面系統通過台灣地區，北部、東半部地區轉為有短暫雨天氣，而上半天各地仍是多雲到晴、溫暖舒適天氣，中、南部日夜溫差較大。1060112
(中央社)
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