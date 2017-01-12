海巡戒護 祥湧6號人船平安返台
屏東東港籍「祥湧6號」漁船7日在鵝鑾鼻東南方510浬處與商船擦撞，船艙間進水，有沉沒之虞，全船及船上10名船員，經友船馳援在海巡艦艇戒護下，昨天拖回東港。
「祥湧6號」漁船船上有10人，包括2名台籍及8名印尼籍船員，7日凌晨3時40分在鵝鑾鼻東南方510浬處與賴比瑞亞籍商船SEVILLA CARRIER號擦撞，漁船船首第一、二艙間進水，有沉沒之虞，海洋巡防總局當天下午獲報，即指派正在台菲海域執勤的「台東艦」全速趕赴肇事海域救援與蒐證。
「台東艦」8日上午趕抵現場，友船「金昌6號」漁船業也於8日凌晨趕抵現場協助。
海洋總局10日另派遣「巡護一號」前往鵝鑾鼻東南方185浬與「台東艦」交接，接續戒護事宜。「祥」船昨天下午在「巡護一號」戒護下平安返抵東港，船上10人均安，海洋總局也派員前往漁港碼頭慰問船長並協助處理後續事宜。
海洋總局說，本案屬民事案件，已對漁船及商船雙方進行蒐證，蒐證結果將函送交通部航港局作海事調查以釐清肇事責任。1060112
(中央社)
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