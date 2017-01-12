兄弟檔車手 半年詐騙百萬元
台中市李姓兄弟充當詐騙集團車手約半年多，在大甲區已提領詐騙款項40多次，得逞金額達新台幣100多萬元，警方訊後依法送辦。
台中市政府警察局大甲分局表示，26、25歲李姓兄弟不找正當工作，一起充當詐騙集團車手，假冒親友身分或網路購物操作錯誤等理由詐騙民眾錢財，每次提領ATM（自動櫃員機）現金後可抽佣約3%到5%。
警方調查，他們與上游外號「阿緯」聯繫，雙方到約定處後，2人先在提領的詐騙款項中抽佣金，其餘款項則投入阿緯駕駛的車輛。
日前警方在大甲蔣公路查獲利用ATM提領詐騙款項的2人，查獲人頭提款卡1張、存摺1本及行動電話5支等證物。2人坦承至今已抽佣7萬多元，早已花用殆盡。訊後，2人被依詐欺罪嫌移送台灣台中地方法院檢察署偵辦。1060112
(中央社)
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