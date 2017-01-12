各國間缺信任 陸首發亞太合作白皮書

1月11日，大陸首度發表《中國的亞太安全合作政策》白皮書。（中新社）

大陸外交部副部長劉振民。（中央社）

近年來，大陸捲入東海和南海領土爭端，又遇美韓部署「薩德」反導系統，大陸面臨「多元復雜」的安全威脅。大陸認為當前亞太地區的安全架構不完善，導致了各國間還缺乏信任。對此，北京11日發表首份有關亞太安全合作的政策白皮書，稱當前的安全框架應該升級。

白皮書共分6點主張：大陸對亞太安全合作的政策主張、大陸的亞太安全理念、大陸與地區其他主要國家的關係、大陸在地區熱點問題上的立場和主張、大陸參與亞太地區主要多邊機制、大陸參與地區非傳統安全合作。

根據香港《南華早報》報導，大陸以地區復雜的安全關切為由，誓言建立一個亞太安全框架，維護和平穩定，因此在11日發表首份有關亞太安全合作的政策白皮書。

陸外交部副部長劉振民發表會上解釋「當前亞太地區的安全架構不完善，導致了各國間還缺乏信任。」大陸面臨多元復雜的安全威脅，讓維護國家統一和領土完整的任務艱鉅繁重。

近年，大陸捲入東海和南海領土爭端，又遇美韓部署「薩德」反導系統。白皮書表示，「薩德」破壞地區戰略平衡，嚴重損害包括大陸在內的本地區國家戰略安全利益，與維護和平穩定努力背道而馳。劉振民稱亞太安全需要各國努力，特別需要大國合作。

(中時電子報)