川普堅持在邊界築牆 墨西哥將償還

我要評比

美國總統當選人川普（Donald Trump）今天矢言，上任後將繼續推動在美國南部邊界築牆計畫，墨西哥將向美國償還興建費用。

法新社報導，川普在記者會上表示：「我可以等大約一年半，直到我們和墨西哥完成協商。我上任後會立刻和墨西哥磋談，我不想等。」

「我們會開始築牆，墨西哥會用某種形式償還我們，有很多不同形式。」

「會償還的，不管是繳稅或付款。」

但墨西哥官員已強烈否認將償還這筆費用，墨國新任外交部長維德加瑞（Luis Videgaray）昨天表示，墨西哥「不可能」替這種牆付錢，不過他說，已準備好和川普政府協商。1060112

(中央社)