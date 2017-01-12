總預算協商 柯建銘：可望降至1000案

民進黨立法院黨團總召柯建銘出席總預算協商。（姚志平攝）

立法院議事人員將數大疊預算書分批搬至協商會議室。（姚志平攝）

立法院朝野黨團今再度就106年度中央政府總預算進行協商。民進黨團總召柯建銘受訪說，朝野一共提出4949案，連撤案之提案一併計算，將近有1萬案，是史上最高，因此非常時期有非常做法，經行政部門與各黨溝通，剩下2000多案，如果今天協商確認通案統刪原則，大概可以再減少一半。

柯建銘舉例，委辦費、出國旅遊費刪減多少比例，只要通案一確定，包括委員會所通過之提案都可全部抽出來處理，2000多案就可再減少一半。接下來第二輪協商就是進入主決議部分，只要朝野一起努力，加緊腳步，希望20日完成三讀。

柯建銘說，他日前已與國民黨團總召廖國棟協商，不管最後刪減至幾案，都須預留時間表決；另，表決前發言代表各黨比例也須在今天協商確定。

立法院長蘇嘉全說，總預算處理迄今，各部會跟委員會溝通狀況不錯，現在剩下2000多案，這兩天再協商一下，每位委員都希望總預算通過之後，政府可替人民做事。

(中時)