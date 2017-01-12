兩圖解說年金改革 陳副總統盼共體時艱

副總統陳建仁今天在臉書以兩圖例解說年金改革，他說，年金改革其實是簡單的數學問題，如何讓所有人領得到、領得久，又能兼顧基金的永續才是最重要，也希望國人共體時艱。

擔任總統府國家年金改革委員會召集人的陳副總統繼日前在臉書以6隻鵝解說年金改革後，今天又再臉書以兩張圖例說明年金改革。

以第一張圖為例，他說，在現在的公務人員退休制度下，一位25歲就業，每月領新台幣3萬元薪資的年輕人，工作到55歲退休時，每月可領7.5萬元的薪資。

在30年工作期間，政府每月提撥薪資的7.8％（綠色），自己繳交薪資的4.2％（橙色）納入退休金。退休金以退休時薪資的80％替代率計算，每月可領6萬元，直到80歲辭世時，可領到的退休金總額（粉紅色），遠遠大於工作期間存入基金的總額及其投資報酬。實際上，退休金領到65歲時，總額已經超過政府和自己提撥的總額及其投資報酬。

第二張圖，則指在新制（漸進微調）下，同一位年輕人，工作到65歲（持續領7.5萬元／月薪10年）才退休。

在40年工作期間，政府每月提撥薪資的11.7％（綠色），自己繳交薪資的6.3％（橙色）納入退休金。退休時以退休前10年平均薪資的60％替代率計算，每月可領4.5萬元，直到80歲辭世時，可領到的退休金總額（粉紅色），就和工作期間存入基金的總額及其投資報酬拉近。如果所得替代率是70％（加上紅色部分），則又明顯入不敷出了。

陳副總統說， 年金改革其實是簡單的數學問題，如何讓所有人領得到、領得久，又能兼顧基金的永續才是最重要的，這也是政府準備要做的改革。

他說，把圖畫出來後，要維持現制、或支持新制，就能一目了然，簡單易懂，僅以這兩個圖說心得和大家一起分享，也希望國人都能共體時艱。1060112

(中央社)