昨提辭職 韓國瑜今宣布參選國民黨主席

台北農產運銷公司人事風波持續延燒，北農總經理韓國瑜昨天寄信給23席董事提辭職，強調不戀棧現職，待董事會決議通過後，就會下台，他今天10時將親自召開記者會說明，會前他發布參選國民黨黨主席聲明，指民進黨腐敗、野蠻、錯誤、無能，盼改造國民黨，給台灣一個健全的政黨政治。

聲明指出，韓國瑜認為改造國民黨應將中央組織精簡成4個部門，包括原則20人的黨主席辦公室、以30人為編制的組織部門、以20人為編制的民意與政策制定及宣傳部門、以12人為編制的海外聯絡部門。

(中時)