張克帆飛抵冰城哈爾濱 造訪孫運璿母校哈工大

張克帆和校園主持人在松花江畔以及防洪紀念塔前合影。(旺旺中時北京文化傳媒提供)

張克帆空降冰城哈爾濱 探訪孫運璿先生母校

夢想大學堂的第三堂課，前進到冰城『哈爾濱』。這一回夢想大學堂的大使，是由已經離開學校年超過20年的歌手張克帆來重返校園。而錄影當時，張克帆正忙於籌備婚禮，所以當張克帆來到哈爾濱知名的聖索菲亞教堂時，幸福感瞬間爆棚。而除了幸福感之外，在拍攝哈工大的期間，懷舊感也十足。因為在哈工大裡，有一位全台灣都認識的知名校友，就是有永遠的台灣行政院長美名的『孫運璿』先生的相關文物。原來，哈工大是孫運璿先生的母校，而他當時就學時的筆記，至今還依舊完整的保留在哈工大的博物館裡。

夢想大學堂前進哈爾濱工業大學，張克帆在聖索菲亞教堂前幸福感爆棚。(旺旺中時北京文化傳媒提供)

航太科技是哈工大的重點學科，張克帆也在哈工大進行了人生第一次的火箭發射實驗。(旺旺中時北京文化傳媒提供)

張克帆變身航空高手 人生頭一遭發射火箭

俗話說名師出高徒，但如果整個學校都很厲害的話，那想必應該就是校風的影響了。而哈工大之所以能夠培養出三大專業人才太空人、建築師和工程師，關鍵就在於哈工大的校訓，『規格嚴格、功夫到家』。不過對於張克帆來說，在以航天科技、建築設計以及機器人研發為強項的哈工大，他所遇最大的挑戰，則是要屬做水火箭和燃料火箭的實驗。因為這對張克帆來說，這可是大姑娘上花轎，頭一遭。所以是既期待又怕受傷害，因為既怕做不好，又怕輸給身旁的校園美女主持人萌萌。好在張克帆沒漏氣，雖然在水火箭的火箭基礎動力PK中落敗，但隨後在燃料火箭的比拼中，成功扳回一城？另外，在和機器人的對決當中，張克帆則是遭到哈工大的同學們圍剿，險些全敗而回。不過在經過和機器人的大戰之後，張克帆也讚嘆，哈工大的同學各個真的都是奇才，還在學就已經開始參與機器人的研發設計，真的很不簡單。

張克帆和校園主持人在松花江畔以及防洪紀念塔前合影。(旺旺中時北京文化傳媒提供)

哈工大機器人集團享譽全球，張克帆在機器人餐廳和機器人有另類初體驗。(旺旺中時北京文化傳媒提供)

零度低溫就是要吃冰棒 中央大街融合中俄風情

除了精彩課程之外，難得來到冰城『哈爾濱』一趟，愛吃愛玩的張克帆當然也不能錯過哈爾濱最有名的中央大街。特別是這條充滿中俄文化交容的老街上，處處可見歐陸風情的建築。而緊鄰著中央大街底的，就是地理課本上有名松花江畔。究竟張克帆在冰天雪地裡的哈爾濱工業大學裡，會遇到哪些奇奇怪怪的挑戰呢？敬請鎖定1/15週日下午五點，中天娛樂台的夢想大學堂，我們準時上課去。而完整內容也會同步在中天必PO TV、快點TV以及中天娛樂台的Youtube頻道同步播出。至於海外的華人朋友，則是可以在1/20晚上十點，在中天亞洲台、中天亞洲台的臉書官方粉絲團、中天亞洲台Youtube頻道以及中天亞洲台的官方微博和夢想大學堂臉書粉絲團隨選隨看精彩的節目內容。

(中時電子報)