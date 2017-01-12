詭異婦吟詩拿氣球誘拐？ 紀曉君急抱女兒逃離

紀曉君與女兒在公園玩，遭行徑詭異婦女騷擾。(圖/紀曉君臉書)

歌手紀曉君與老公婚後育有一女，常在臉書分享女兒的生活點滴的她，昨天表示一家三口前往公園玩時，竟有個言行舉止詭異的婦人，不斷拿東西誘惑女兒，讓夫妻倆是急忙抱著女兒離開現場。

紀曉君唱歌備受肯定。(圖/本報系資料照)

紀曉君透露與女兒玩得正開心時，突然有名婦人突然跑過來，並緊盯著女兒大聲吟唱兒童詩，接著更拿出很溼的氣球誘惑女兒去拿，當下老公眼見狀況不對，便抱著女兒急忙要離開，但婦人卻堅持要把汽球塞給女兒，不過夫妻倆仍是堅持將女兒抱離現場，未料婦女未作此罷休，反而改將注意力轉往其它孩童。

紀曉君返家後回想事發經過，她表示或許是夫妻倆太多心，不過誘拐兒童事件頻傳，讓她們不得不謹慎看待此事，並且用非常嚴厲的態度再三叮嚀女兒，對於陌生人給的東西絕不能拿，藉此對女兒機會教育一番。

(中時電子報)