奈及利亞要求我關閉代表處 王毅：高度讚賞
針對奈及利亞要求我關閉設於首都布加代表處，遷往拉哥斯。大陸外交部長王毅表示，幾天前奈國要求台灣地區駐尼機構取消「偽稱」，摘除「偽牌」，遷出首都，削權減人，並重申堅持「一個中國」政策，中方對此高度讚賞。
大陸外交部官網消息指出，王毅表示，中國和奈及利亞分別是世界和非洲最大發展中國家，互為重要戰略夥伴。近年來，中奈各領域交往不斷深入，兩國合作走在中非合作前列，但與兩國市場潛力相比仍有巨大空間有待發掘。
王毅就下一階段落實中奈兩國元首共識和中非合作論壇約堡峰會成果，推動兩國關係邁上新台階提出五點建議。一是堅持「一中原則」，築牢兩國關係政治基礎。二是堅持以互利共贏為準則，打造兩國務實合作升級版。三是堅持以和平安全合作為抓手，支持奈及利亞提升安全維穩能力。四是堅持以人文合作為橋樑，拓展中奈友好的民間和社會基礎。五是堅持以國際合作為平台，維護發展中國家共同利益。
(旺報)
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