敏感族群注意 中南部及金門空品不佳

我要評比

行政院環境保護署今天指出，受到大氣擴散條件不佳的影響，中南部空氣品質差，上午9時小港測站達到紅害等級，其他有約21個測站達到橘色警戒等級，提醒民眾出門要配戴口罩。

根據環保署空氣品質監測網顯示，上午9時，小港測站的空氣品質指標（AQI）達到對所有族群不健康的紅害等級。

大里、埔里、南投、竹山、崙背、斗六、嘉義、台南（白河）、美濃、橋頭、鳳山、大寮、楠梓、仁武、左營、前金、復興、前鎮、屏東、潮州、金門等測站，達到橘色警戒的對敏感族群不健康等級。

環保署提醒，中南部及金門地區敏感族群注意，小港地區所有族群應減少在戶外活動。1060112

(中央社)