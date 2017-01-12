美國務卿人選提勒森重申對台重要承諾

美國國務卿提名人選提勒森今天說，美國透過「台灣關係法」與「六項保證」對台灣許下重要承諾，「我們必須重申、並讓台灣清楚知道，我們（美國）會履行承諾」。

美國總統當選人川普所提國務卿人選提勒森（Rex Tillerson），已從埃克森美孚石油公司執行長職位退休。作為美國近代史上首位無公職經驗的國務卿人選，儘管輿論質疑他與俄羅斯太親密、沒有外交事務經驗，但他在首場聽證會上有備而來，對台灣及美國的一中政策，有清楚闡述。

科羅拉多州選出的共和黨籍聯邦參議員賈德納（Cory Gardner）問提勒森，川普政府團隊如何看待中國近來透過官方媒體喉舌威嚇聲稱，「一中政策」沒得商量且不能討價還價，還放話要以進一步軍事施壓台灣，川普團隊對台灣及「一中政策」的立場是什麼？

提勒森回答，美國透過「台灣關係法」與「六項保證」，對台灣許下重要承諾；美國必須不斷重申這些承諾、並且讓台灣清楚知道「我們（美國）會履行承諾」，而這樣的論述本身就是一個訊息，這是美國在與中國交往的方式中、以及應對整體的中國舉動時、可用以平衡的力量。

至於美國的「一中政策」，提勒森則說，「我不知道有任何要改變『一中』立場的計畫。」

但對於六項保證，提勒森的用詞是「six issues accord」，而不是美國官方使用的「six assurances」。

對於美中關係，他則在聽證會上展現和川普同樣的強硬態度指出，美國和中國的經貿關係確實重要，但美中關係要看全局，包括在處理北韓問題上，他認為，中國沒有盡全力發揮影響力阻止北韓發展核武，「（中國）已不是可靠夥伴」。

對於南海問題，提勒森則說，美國必須要讓傳統區域盟邦清楚知道，美國的承諾不變，且傳遞清楚的訊號給中國，第一，中國在南海造島與軍事化的行動必須停止，第二，中國對區域盟國採取的舉動是不允許的。1060112

(中央社)