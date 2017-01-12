若當選國民黨主席 韓國瑜：黨財務攤在陽光下

韓國瑜請辭北農 宣布競選國民黨黨主席 記者會 20170112中視新聞LIVE直播

台北農產運銷公司人事風波持續延燒，北農總經理韓國瑜昨請辭總經理一職後，今宣布參選國民黨主席，他透過聲明指出，主張留下現在黨工的資遣費用、退休金、黨工退職金之外，全數捐給國家，歷史恩怨一刀切，若當選也會將國民黨的財務將攤在陽光下。

韓國瑜認為，目前有爭議的黨產，應先全部信託，用訴訟決定是否「不當」，所有功過交由歷史評斷，國民黨和黨產會將針對是否「不當」進行訴訟，因為許多黨產、黨費，是早年同志向國人及海外華僑募款而來，並無不當。

他指出，若當選黨主席，從第一天開始，國民黨的財務將攤在陽光下，包括募款所得、支出，全部在國民黨的網站公開，並做到每周公布帳目。

(中時)