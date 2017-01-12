林心如產後6天 他才送遲來的祝福

林心如產後6天，任泉才轉發微博送祝福。（圖／取材自林心如臉書）

林心如和霍建華去年有情人終成眷屬，並在6日喜獲千金，林心如上周在台北中山醫院剖腹產女，「華心」寶寶擁爸媽優秀基因，顏值備受矚目，林心如和霍建華隨後則曬出愛女腳印照，升格為新手爸媽的喜悅藏也藏不住。

林心如生下女兒後，舒淇、范冰冰、趙薇等眾星都獻上祝福，不過大陸男星任泉則是在林心如產後6天才發文祝賀，任泉昨（11日）轉發霍建華工作室微博，並寫下：「前面的排隊都排完了，而儒雅的我姍姍來遲，卻會讓小公舉印象最深刻吧～」，任泉特別的祝福方式，想必讓華心夫妻印象深刻。

(中時電子報)