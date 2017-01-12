川普國務卿：應阻中國登上南海爭議島嶼
有望成為美國國務卿的前埃克森美孚公司執行長提勒森（Rex Tillerson），在確認其提名的聽證會上表示，美國應該阻止中國登上南海的人工礁島。
根據路透社(Reuters)報導，提勒森在面對美國參議院外交關係委員會的詢問時，除了表示中國在南海爭議島嶼上蓋建築物，相當於俄羅斯奪取克里米亞一樣外，他在被記者詢問到美國是否該採取更激烈的手段時說，他認為美國應清楚表態，要求中國停止在這些礁島上蓋建築物，並且禁止中國登上這些島嶼。
在會中提勒森並沒有詳細解釋他要如何阻止中國登上這些島嶼，中國在南海礁島上蓋的建築物包括軍用飛機跑道和武器，川普的團隊也沒有回應記者的評論要求。
提勒森表示他相當擔心中國在南海的活動，認為萬一北京關閉附近水道，可能會對全球經濟造成威脅，因為這些水道在軍事和貿易上都有重要戰略意義。
他也抨擊現在的美國政府對這個議題的反應不夠強烈，使得對方得寸進尺，但事實上歐巴馬政府定期派遣軍機和軍艦到南海，主張這個地區的自由航行權，每每引發中國政府不滿。提勒森認為美國應在這個區域，彰顯支持其在東南亞盟友的決心。
川普曾威脅要對中國商品祭出報復性高關稅，但提勒森對中國的措辭更為強烈，他批評中國在東海建立的防空識別區是「非法行動」，並說中國此舉是在奪取或控制不屬於該國的領土。提勒森也說過美國不應該繼續接受中國在對北韓施壓這方面做的「空洞的承諾」，他表示將會制定長期計畫，實施制裁等措施來對付北韓。
(中時電子報)
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