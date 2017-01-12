佛山花語-與自然對話行者石君寫生特展」於2017年1月14日在佛光山佛光緣美術館總館開幕

大陸極負盛名工筆花鳥畫家石君先生，近年來戮力呈現西雙版納熱帶雨林之美，在大陸獲獎無數，來自大陸、日本及世界各地邀展不斷，掀起一股新工筆藝術熱潮。「佛山花語-與自然對話行者石君寫生特展」於2017年1月14日在佛光山佛光緣美術館總館開幕，近年來因為「緣份」二字石君多次赴台舉辦藝術個展，其在作品呈現挾設計之造境揉合中國筆墨的技巧，不僅掌握了東方美學與傳統的精神，更融入在現代視覺美術的創作風潮！

藝術來自生活，石君先生的創作理念來自對於大自然的理解與感受，前震旦博物館張臨生館長曾為石君來台展出畫冊題序，序文中提及: 『石君用雙腿走遍鄉野，以雙手寫生、寫意，把大自然雨林的各種美景、美物，藉妙筆搬上畫絹，他剪裁去取，創造出意境深遠、美麗的新世界。這些展出的繪畫作品是作者把客觀的存在和主觀的精神融合為一體；石君創作出來的不僅是景物，而是凝聚了生命力、時代感與自身感悟的集大成。』

「佛山花語-與自然對話行者石君寫生特展」主要分成三大部分呈現與自然對話寫生系列作品

「佛山花語-與自然對話行者石君寫生特展」主要分成三大部分呈現與自然對話寫生系列作品:

第一系列，師法自然與荷花對話，創作出不同構圖、色彩與時空裏的荷花。

第二系列，深入大西南熱帶雨林，與自然為伍的版納情結。

第三系列，探索大西北 ，以胡楊、飛禽動物為師，體現大西北豪邁壯闊的人文情懷。

此次佛光山佛光緣美術館總館在兩儀文化大力的協助下，邀請石君來台展出近年來深入山林寫生創作57件，謹訂於2017年1月14日至3月5日止為期51天的展覽期，期望各界學者、專家以及社會大眾皆能參與這項美的藝術饗宴。

佛山花語-與自然對話行者石君寫生特展

展出日期 2017/1.14-2017/3.5

開放時間 9:00-17:00(春節期間1.28-2.25 8:00-22:00)

展出地點 佛光山佛光緣美術館總館

館 址 高雄市大樹區興田里興田路153號(佛光山寺)

預約電話 +886-7-6561921分機1436

網 址 www.fgs.org.tw/fgsart

主辦單位 佛光緣美術館總館

承辦單位 佛光緣美術館總館

協辦單位 兩儀文化事業股份有限公司 (聯絡人陳美鈴小姐 電話02-27078026)

(中時電子報)