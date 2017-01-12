失控雪莉！「摸巨胸照」被轟不雅

雪莉「自動隆乳」的方式被說有些不雅。（圖／取自Instagram）

南韓前女團f(x)成員雪莉自從離隊後，她越來越大膽，尺度已經大到讓網友都嚇呆。繼屢激凸、走光後，她昨又在網上貼出一系列自拍照，其中一張搞怪將腳塞進衣內做出撫摸的照片，被說看來好像「摸巨胸」。

雪莉離隊後公開戀情，但她也從清純女星轉變為豪放女，近期照片多半是激凸、走光，即便背負罵名，她依舊很做自己。昨晚她又在Instagram上頭po出一系列搞怪照，除了一張她拿著斷頭芭比娃娃玩偶入鏡外，還有她將腳塞入衣內做出撫摸姿勢的照片，被揶揄宛如是「摸巨胸」，挨批姿勢不雅。

(中時電子報)