國道火燒車2人倉皇逃生 進口車成廢鐵
國道警察第二大隊今天指出，１輛BMW轎車行經國道1號南下114公里頭份路段，疑似自撞護欄起火燃燒，車內2人倉皇逃生，後方3部車輛煞車不及發生追撞，轎車則被燒成廢鐵。
苗栗消防局11日晚間接獲通報，國道1號南下114公里頭份路段傳出火燒車意外，隨即派遣頭份分隊人車前往搶救，抵達現場看到1輛BMW進口轎車已經變成一團火球，後方還有2輛貨車和1輛統聯客運發生碰撞。
消防隊員立刻拉出水線灌救，救護人員急忙查看是否有人受傷，所幸起火的轎車內2人早一步逃出車外，統聯客運車上3名乘客及貨車駕駛也都沒有大礙，現場無人傷亡。
消防隊員大約花了5分鐘就順利撲滅火勢，但BMW轎車被燒得面目全非，只剩下骨架；國道員警初步勘查，發現BMW轎車車身和車頭有擦撞痕跡，不排除是先擦撞中央護欄，後方3部車輛煞車不及，再發生追撞，至於詳細肇事原因和責任歸屬，仍須進一步釐清。1060112
(中央社)
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