美：福斯排氣造假將認罪 繳罰款1372億

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美國司法部今天宣布，德國福斯汽車（Volkswagen AG）將對3項罪名認罪，並支付43億美元（約新台幣1372億元）罰款，來結束這波名為「柴油門」的排氣造假醜聞。

法新社報導，司法部也控告6名涉嫌共謀的福斯主管，其中5人據信在德國，另1人7日在邁阿密就逮。

司法部指控福斯密謀詐騙美國，以及在柴油車款使用無效裝置，規避排氣標準，違反清淨空氣法（Clean Air Act）；福斯也遭控妨礙司法公正，銷毀陰謀相關文件。

福斯將支付28億美元罰金，以及15億美元民事罰款；此外，福斯先前與車主、經銷商和環境淨化部分達成和解，另得支付175億美元。

這項認罪協議也要求福斯設立獨立監督公司至少3年。

司法部長林奇（Loretta Lynch）說，罰款規模反映出福斯高度預謀犯罪的不尋常程度。

林奇在華府記者會表示：「主管階級造假，並作出如此選擇，這確實使福斯與其他公司不同。」（譯者：中央社周莉芳）1060112

(中央社)