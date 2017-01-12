韓國瑜宣布參選國民黨主席

我要評比

台北農產公司總經理韓國瑜（圖）12日上午發表聲明，宣布參選國民黨主席。對於2018縣市長選舉，他說，若台南、高雄沒適當同志參選，他願意到艱困選區參選。中央社記者裴禛攝 106年1月12日

昨天聲明請辭的台北農產運銷股份有限公司總經理韓國瑜今天發聲明宣布參選中國國民黨主席說，「只要給國瑜一個機會，國瑜就可以改造整個國民黨，給台灣一個健全的政黨政治」。

韓國瑜昨天發聲明書提及，去年向台北市長柯文哲提辭職信，且因近期錯誤資訊引導台北市政府錯誤決策，決定向董事會請辭，希望董事會儘速召開，覓妥接任人選。1060112

(中央社)