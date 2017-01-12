王毅：台灣駐奈及利亞代表處 摘牌更名

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大陸官媒報導，大陸外交部長王毅表示，幾天前，奈及利亞要求台灣駐奈代表處「摘牌更名，遷出首都，削權減人」，並禁止奈國政府官員和機構與台灣發生任何官方往來。

中新社今天報導，中國大陸外交部長王毅當地時間11日在奈及利亞（Nigeria）首都阿布加與奈及利亞外長奧尼亞馬共同會見記者時作上述表示。

王毅說，「中方讚賞尼方（大陸稱奈及利亞為尼日利亞）堅持一個中國原則並採取果斷措施解決影響兩國政治互信的歷史遺留問題。堅持一個中國原則是人心所向、大勢所趨。」

王毅表示，奈國履行承諾，「最近採取一系列果斷措施，嚴令台灣地區駐尼（奈）機構摘牌更名，遷出首都，削權減人，並禁止尼（奈）政府官員和機構同台灣發生任何官方往來，從而徹底解決了這一影響中尼（奈）政治互信的歷史遺留問題，排除了干擾兩國關係健康發展的政治障礙」。1060112

(中央社)