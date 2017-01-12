提勒森和老闆不同調：俄羅斯是威脅

我要評比

美國總統當選人川普提名的國務卿提勒森（Rex Tillerson）今天在確認聽證會上稱俄羅斯是「威脅」，和川普（Donald Trump）常透露想和俄國改善關係似乎非常不同調。

法新社報導，提勒森言談中透露會好好觀察莫斯科，但拒絕說明是否支持對俄國經濟制裁。他說，尚未和川普討論未來政府該對冷戰宿敵俄國抱持何種立場，這話讓出席聽證會的參議員大吃一驚。

但提勒森在尖銳的提問階段表示，「猜想」俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）曾下令俄國干預美國總統大選「很合理」。

「今天的俄羅斯構成威脅，但這樣並不難想見，因為他們要提昇自我利益。」1060112

(中央社)