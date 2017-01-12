我們都是波麗士 父女同單位成佳話

不少人對伸張正義、擔任人民保母的警察工作充滿熱忱，桃園市警局最近有161名特考班的新血加入，其中徐禾婷（左）的父親徐歆（右）為三線一星的高階警官，父女在同一單位服務，成為佳話。（桃園市警局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年1月12日

不少人對伸張正義、擔任人民保母的警察工作充滿熱忱，桃園市警局最近有161名特考班的新血加入，其中徐禾婷（左）的父親徐歆（右）為三線一星的高階警官，父女在同一單位服務，成為佳話。（桃園市警局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年1月12日

(中央社記者邱俊欽桃園12日電）不少人對伸張正義、擔任人民保母的警察工作充滿熱忱，桃園市警局最近有161名特考班的新血加入，其中徐禾婷的父親為三線一星的高階警官，父女在同一單位服務，成為佳話。

桃園市政府警察局長黎文明表示，最近共有161名四等特考班結業生報到，並分發外勤第一線工作，為桃園市注入新血，他除了對生力軍表示高度歡迎外，也期許一起為社會治安與服務民眾而努力。

桃園市政府警察局表示，在最新一批生力軍當中，有從特考班結業第三名的優異成績，而分發到市警局服務的女警徐禾婷。徐的父親徐歆為市警局市三線一星的保安科科長，徐禾婷在大學期間曾在家輔中心擔任實習生，有感社工人員處理家暴案，因為缺少公權力而遭受威脅。

徐禾婷在父親的耳濡目染下，決定投入警察工作，希望能擔任「為民服務、伸張正義」的急先鋒，「父女在同一市警局服務，也成為佳話」。

桃園市政府警察局表示，桃園市從103年12月升格至今，警察預算員額因受總員額匡定（地方警察機關總員額為5萬8800人）限制，桃園市府仍維持編列最上限4032人，受限於警察任用，需經國家考試、實務訓練等程序，無法像一般民間機構即招即用，造成無法足額進用人事預算，而有年年結餘的狀況。

市警局也表示，目前桃園市警察局現有員額3727人，警民比1:593（原為1:611），仍為六都最高，雖然預算員額缺額仍高達305人，但是在警政署逐年增加警察專科學校、四等特考招生人員下，預計110年底招生2萬4805人基層警力，將逐年解決全國警力不足的情形。1060112

(中央社)