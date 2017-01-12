中視《60分鐘》告急! 誠徵現代農夫!

56歲農夫陳瑞明(左)剛開過刀 綁著護腰照樣下田。(圖/中視提供)

青農劉育承花近兩百萬添購收割機 效率是傳統十倍。(圖/中視提供)

農業缺工嚴重 「千歲團」竟成主力

56歲的台中農夫陳瑞明腰才開過刀，綁著護腰照樣下田，實在情非得已，農業最大困境在人力，農村人口老化嚴重，急需新血投入，溫室栽種高溫動輒飆到四五十度，果農常常清晨四點多就爬起來工作，環境惡劣缺工嚴重，果農陳功恩說：「工人不夠時，我們主力層就是『千歲團』，就我媽媽他們那一輩。」

缺工不引農業外勞 農夫:大失所望

行政決定不引進農業外勞，農夫大失所望！農委會提出四項措施試圖解決農業缺工，包括成立農業技術團改善高技術缺工；成立農事服務團協助低技術工作；讓受刑人協助解決區域缺工；另外招募假日農夫團。台中市農業督導陳文珮表示：「失業勞工這麼多，為什麼不把他們留在農業這一塊，真的本地勞工沒辦法取代時，再來考慮開放。」

「經驗法則」已落伍 科技務農添樂趣更有效率

「單行播種一個早上大概4到5分地，用機具大概可以到一公頃，工作效率差十倍。」顛覆傳統農業，青農跟上科技化腳步，讓務農更有效率！34歲的台南人劉育承花300萬添購自動化機械解決人力問題，他導入網路科技管理農田，用電腦同步編寫農田日誌，還利用衛星定位精準導航農田位置，提高雇工效率，劉育承說：「以前老一輩用腦子記，到最後都在吵架，那一塊田到底什麼什麼時候種的？現在打開電腦通通有記錄。」科技化讓劉育承擁有240公頃農田，每一塊地都能精準掌握！

人力斷層酪農戶少一半 國產鮮乳陷危機

酪農業全年無休，缺工讓國產鮮乳面臨危機，1987年台灣酪農戶約1200多戶，到現在實際飼養的不到500戶，文化大學畜牧系畢業的沈幻秋畢業後嫁進牧場，她說：「外勞比較肯做，因為這個工作多少都會沾到牛的排泄物，台灣人願意做的不多！」農業外勞政策喊卡，酪農協會理事長洪長進表示：「一例一休後我們原本雇8人，要增加2到3人，雇農業外勞成本不會下降，希望政府提供優惠，鼓勵待業者進入牧場工作。」

大數據監測牛隻作息 科技化管理牧場

如何同時掌握兩百多頭乳牛狀況，靠大數據！乳牛牧場第二代郭信宏說：「乳牛腳環有計步器，有三個方向的加速規，牠是不是側躺太久了？是不是發情？有沒有乳房炎？我們可以根據狀況提早檢查。」7年前的八八風災，郭信宏不捨年邁雙親收拾災後殘局，辭去機械工程公司工作，返鄉利用所學專長配合電腦資訊作業，科技化管理牧場，除了自動灑水、噴霧降溫，還使用腳環感應器，監控牛隻作息，減少牛隻生病耗損，讓泌乳量增加30%。

「告急! 誠徵現代農夫!」完整內容請鎖定1月14日(六)下午1點及1月19日(四)上午9點《中視60分鐘》。

(中時電子報)