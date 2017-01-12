蘇嘉全：對總預算協商有信心

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立法院長蘇嘉全12日出席朝野協商。（姚志平攝）

立法院長蘇嘉全12日出席朝野協商時，對於長照法與電業法修法能三讀通過，感謝朝野立委理性辯論與溝通，至於總預算協商，蘇嘉全表示溝通狀況不錯，剩下2千多案，大概少了一半，這2天再討論一下，對總預算協商有信心。

(中時)