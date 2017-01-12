葉匡時回嗆蔡正元 沒繳特別黨費是因為...

蔡正元（左）與葉匡時在臉書互嗆。（報系資料照 劉宗龍、王遠茂攝

國民黨政策會執行長蔡正元狠批前交通部長葉匡時，連2000元特別黨費都沒繳，還有臉故意扭曲國民黨員的繳黨費數字。葉匡時今在臉書回嗆，沒交特別黨費的原因，就是蔡正元！

葉匡時昨（11日）在臉書質疑洪秀柱，「做了近1年的黨主席，怎麼不到3萬人願意繳黨費？」「難道您真的要把國民黨送到太平間嗎？」。旋即遭到蔡正元在臉書回嗆，說葉看不懂數字，「是不是智商進太平間了？」並質疑葉連2000元特別黨費都沒交，還有臉故意扭曲國民黨員的繳黨費數字。

葉匡時今（12日）早在臉書回應「蔡正元質疑我未交特別黨費，我的理由很簡單: 無法認同蔡正元主導的國民黨」。

葉匡時並補充說明，特別黨費是為了幫助國民黨渡過黨產被沒收的困境，並非黨員義務要交的。他自己是終身黨員（入黨時一次交一萬元，以後不必每年再交黨費）。

蔡正元與葉匡時的「樑子」，早在2014年結下。時任立委的蔡正元指控時任交通部長的葉匡時，享受神腦國公司總裁林保雍安排的豪華生日宴後，就幫忙喬中華電信買神腦股票。

(中時電子報)