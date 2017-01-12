NBA》羅斯失蹤原因曝光 索討頂薪不成？
先前毫無預警上演失蹤記的尼克「飆風玫瑰」羅斯，儘管他用飛回紐約探視母親為由，卻沒任何可信度，《ESPN》記者貝格利12日爆料，羅斯今夏打算跟尼克要求一紙5年1.5億美元(約台幣48億)續簽合約，但尼克暫沒準備接受！
原本羅斯去年底公開放話，強調自己願意長留尼克，不過假如尼克今年夏天要留下他，卻要付出1.5億美元的天價，這幾乎占掉尼克大部分薪資空間，造成他們無法找到更多好手加盟，尼克高層當然不願太早給予羅斯正面回應。
其實羅斯算盤算得很精，因為他假如本季就跟尼克續約，最多得到3年7500萬美元合約，等到今夏改用自由球員身份續簽，就可拿到5年1.5億美元合約，跟其他球隊簽約，則只能簽4年合約，他當然想趕緊跟尼克談好條件。
羅斯迫切想簽頂薪合約想法情有可原，只是他本季還沒證明真正逃離傷病陰影，場上主宰力也沒昔日神勇，尼克高層本來就在猶豫了，如今他又搞出失蹤記，看來尼克恐怕續簽他的機會越來越小，除非真的沒有其他選項了。
尼克總裁菲爾傑克生也沒忘記趕緊出來「亂」，他先前曾公開表達，對於即將成為自由球員的鵜鶘主控哈勒戴，有著高度拉攏興趣，如此一來，羅斯在尼克的地位就更危險了，別忘記這支球隊真正一哥還是「甜瓜」安森尼。
(中時電子報)
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