暖冬溫差大！「八里桶柑」甜度破表14度

農曆年節將至，八里區的桶柑也漸漸紅了。（新北市農業局提供）

這些年來，台灣都屬暖冬氣候，部分蔬果產期、花朵盛開期也有變化！然台灣蔬果的美味在辛勤農夫照料下，仍是美味依舊，甚至越來越好吃了！農曆年節將至，八里區的桶柑也漸漸紅了，今年受到冬季日夜溫差大的影響，桶柑甜度破表高達14度，超越以往，想嘗鮮的民眾可參考。

八里區是北台灣主要的柑橘產區之一，其中八里區龍源農場是大台北地區種植桶柑面積最大的農場，種植面積約有3分地，產量約1萬斤左右。場長周清章表示，農場裡栽植的桶柑都是達20年以上的老欉桶柑，果實皮薄、汁甜味美、果肉細緻。

且自家的桶柑都是「在欉紅」才採收，直接提供給大台北地區的消費者，不經長期運輸或貯藏，絕對比市面上販售的桶柑新鮮，再加上自家農場的果品每年都定期接受農藥殘留抽驗，讓大家吃得安心又健康。

八里區農會表示，八里桶柑的產季約在12月下旬至2月初，由於成熟期接近農曆年節，又稱為年柑。今年受到暖冬影響，桶柑轉色較慢，總產量約往年的八成，不過也因為冬季日夜溫差大，加上高溫少雨，桶柑的品質特別優良，甜度破表高達14度，更勝以往。目前桶柑的銷售狀況非常良好，搶購熱烈，請大家把握機會訂購，手腳慢了就買不到了。

農業局表示，新北市的桶柑種植總面積約65公頃，其中八里區就佔一半面積，是文旦柚以外另一種重要柑橘作物。農業局積極輔導八里區果樹產銷班取得吉園圃安心蔬果標章，並鼓勵農友嚐試種植不同品種的柑橘類，延長柑橘類作物的產期，增加農產品多樣性。八里桶柑於1月中旬開始採收上市，產量有限，歡迎有興趣的朋友參考。

(中時電子報)