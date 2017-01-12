洛杉磯拚觀光 鎖定亞洲客源
洛杉磯市長賈西迪今天表示，造訪洛杉磯的觀光客人數持續6年成長並再創新高，展望新的一年將鎖定亞洲客源，致力達成2020年前吸引5000萬觀光客赴洛杉磯旅遊的目標。
新春伊始，賈西迪（Eric Garcetti）等官員與環球集團副總裁梅爾（Ron Meyer）在好萊塢環球影城（Universal Studio Hollywood）「哈利波特魔法世界」主題園區召開記者會，宣布拚觀光的決心與計畫。
賈西迪指出，2016年到訪洛杉磯的觀光客達4730萬人次，比2015年增加3.8%，而2016年洛杉磯接待的國際觀光客達710萬人次，比2015年增加3.5%，其中來自中國大陸的觀光客超過100萬。
洛杉磯旅遊局局長恩武德（Ernest Wooden Jr.）在記者會後受訪表示，致力實現2020年前吸引5000萬觀光客赴洛杉磯旅遊的目標，將爭取包括台灣在內的亞洲客源，不過主要仍放眼中國大陸市場。
此外，洛杉磯國際機場（LAX）執行長佛林特（Deborah Flint）指出，2016年洛杉磯國際機場接待的旅客總數達8090萬人次，比2015年增加8%，當中2260萬人次是國際旅客，比2015年增加28%。
展望新的一年，佛林特說，洛杉磯國際機場要提供給旅客頂級的全新體驗，預計將斥資140億美元執行改造機場方案，其中包括下個月將動土興建的12個候機大廳。
賈西迪另指出，2016年洛杉磯在觀光等產業的表現再創新猷，展望新的一年，期許更上層樓。1060112
(中央社)
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