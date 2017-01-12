韓國瑜參選國民黨主席 願親征高雄台南
台北農產公司總經理韓國瑜今天上午發表聲明，宣布參選國民黨主席。對於2018縣市長選舉，他說，若台南、高雄沒有適當同志參選，他願意親自到艱困選區參選。
韓國瑜上午9時30分發表書面聲明，宣布參選國民黨主席。他引用科學家阿基米德的名言「給我一個支點，就可以舉起整個地球」，所以「只要給國瑜一個機會，國瑜就可以改造整個國民黨，給台灣一個健全的政黨政治。」
針對2018縣市長、議員選舉，韓國瑜說，若台南、高雄兩市，國民黨沒有適當同志參選，他願意親自到艱困選區參選。
對於黨產爭議，韓國瑜主張，將全部信託，用訴訟來決定是否「不當」，所有功過，應交給歷史去評斷，國民黨和黨產會將針對是否不當進行訴訟，因為許多黨費、黨產，是早年同志向國人及海外華僑募款而來，並無不當。
韓國瑜說，只要他當上黨主席，從第一天開始，國民黨的財務將攤在陽光下，並每週在國民黨的網站公開。
韓國瑜認為，民進黨的無能，並不能讓國民黨重返執政，唯有改造國民黨、結合民意，國民黨才有希望。因此他主張國民黨應精簡成「黨主席辦公室」、「組織部門」、「民意與政策制定及宣傳部門」及「海外聯絡部門」4個部門。1060112
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。