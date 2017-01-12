韓國瑜參選國民黨主席 願親征高雄台南

我要評比

台北農產公司總經理韓國瑜今天上午發表聲明，宣布參選國民黨主席。對於2018縣市長選舉，他說，若台南、高雄沒有適當同志參選，他願意親自到艱困選區參選。

韓國瑜上午9時30分發表書面聲明，宣布參選國民黨主席。他引用科學家阿基米德的名言「給我一個支點，就可以舉起整個地球」，所以「只要給國瑜一個機會，國瑜就可以改造整個國民黨，給台灣一個健全的政黨政治。」

針對2018縣市長、議員選舉，韓國瑜說，若台南、高雄兩市，國民黨沒有適當同志參選，他願意親自到艱困選區參選。

對於黨產爭議，韓國瑜主張，將全部信託，用訴訟來決定是否「不當」，所有功過，應交給歷史去評斷，國民黨和黨產會將針對是否不當進行訴訟，因為許多黨費、黨產，是早年同志向國人及海外華僑募款而來，並無不當。

韓國瑜說，只要他當上黨主席，從第一天開始，國民黨的財務將攤在陽光下，並每週在國民黨的網站公開。

韓國瑜認為，民進黨的無能，並不能讓國民黨重返執政，唯有改造國民黨、結合民意，國民黨才有希望。因此他主張國民黨應精簡成「黨主席辦公室」、「組織部門」、「民意與政策制定及宣傳部門」及「海外聯絡部門」4個部門。1060112

(中央社)