吉鳴雲揚賞燈會 雲林賀歲贈春聯福袋

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農曆雞年將屆，今年2月適逢台灣燈會在雲林，雲林縣政府今天推出賀歲春聯及福袋大相送，縣長李進勇邀國內外觀光客，來雲林遊春賞燈。

雲林縣政府印製27萬份「吉鳴雲揚」賀歲春聯及10萬個福袋分送鄉親，增添過年喜氣，縣長李進勇與觀光大使奇萌籽，邀請大小朋友來雲林賞燈。

「吉鳴雲揚」是今年台灣燈會在雲林的標語，農曆雞年的雲林春聯以此為賀詞，由95歲高齡國寶級書法大師黃茂己書寫。

「吉鳴雲揚」取「雞」與「吉」諧音，「吉鳴」代表雲林人聞雞鳴而起、勤奮打拚，「雲揚」象徵昂首展翅、志氣飛揚，左上方logo意謂「雞年起飛」。

福袋外形討喜可愛，像似金雞立於穀倉上，每日報喜報平安，八面穀倉造型，聚集八方福氣，取其生生不息意涵，福袋內附新台幣1元硬幣，象徵一元復始、萬象更新。

台灣燈會28年來首次在雲林舉行，以「友善大地、多元文化、燈會原鄉」主題展現特色，50公頃展場是歷年燈會之最，首創新住民燈區展現多元文化；2大燈區及展期，虎尾主燈區2月11日至19日（8日至10日試營運）、北港燈區2月7日至19日。1060112

(中央社)