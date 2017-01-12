吉鳴雲揚賞燈會 雲林賀歲贈春聯福袋
農曆雞年將屆，今年2月適逢台灣燈會在雲林，雲林縣政府今天推出賀歲春聯及福袋大相送，縣長李進勇邀國內外觀光客，來雲林遊春賞燈。
雲林縣政府印製27萬份「吉鳴雲揚」賀歲春聯及10萬個福袋分送鄉親，增添過年喜氣，縣長李進勇與觀光大使奇萌籽，邀請大小朋友來雲林賞燈。
「吉鳴雲揚」是今年台灣燈會在雲林的標語，農曆雞年的雲林春聯以此為賀詞，由95歲高齡國寶級書法大師黃茂己書寫。
「吉鳴雲揚」取「雞」與「吉」諧音，「吉鳴」代表雲林人聞雞鳴而起、勤奮打拚，「雲揚」象徵昂首展翅、志氣飛揚，左上方logo意謂「雞年起飛」。
福袋外形討喜可愛，像似金雞立於穀倉上，每日報喜報平安，八面穀倉造型，聚集八方福氣，取其生生不息意涵，福袋內附新台幣1元硬幣，象徵一元復始、萬象更新。
台灣燈會28年來首次在雲林舉行，以「友善大地、多元文化、燈會原鄉」主題展現特色，50公頃展場是歷年燈會之最，首創新住民燈區展現多元文化；2大燈區及展期，虎尾主燈區2月11日至19日（8日至10日試營運）、北港燈區2月7日至19日。1060112
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。