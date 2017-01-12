奧萬大楓葉落 春櫻接力綻放
奧萬大楓葉逐漸掉落，目前為落羽松、水杉正值紅葉，而春天才綻放的櫻花則提早開，1月到3月可欣賞不同品種櫻花接續綻放。
林務局南投林區管理處今天表示，受全球暖化影響，去年11月、12月氣溫普遍不低，號稱「楓的原鄉」奧萬大國家森林遊樂區也受影響，園內各種秋、冬季節變色植物普遍延後變色，或是黃葉未轉紅就直接掉落，但落羽松、水杉正值紅葉盛期。
原本春天才開的山櫻花則陸續綻放，為蕭瑟秋冬增添活力。南投林管處長李炎壽說，奧萬大賞櫻季約可持續2個月，主要有3種櫻花，分別是1月中下旬到2月綻放粉紅色單花瓣的山櫻花(緋寒櫻)；紅色重花瓣的八重櫻2月開始；白色單花瓣霧社櫻2月下旬到3月中旬綻放。
李炎壽表示，山櫻花已逐漸綻放，1月開始到3月是欣賞園內櫻花最佳時機，還可近距離觀賞鳥類嬉戲、覓食，更可享受藍天白雲與清新空氣，非常適合春季出遊，歡迎民眾到奧萬大賞花、觀鳥。
南投林管處表示，春天氣候較不穩，山區早晚溫差大，建議民眾採洋蔥式多層次穿衣法，並儘可能選擇非假日入園或早點出門，以避開人車潮；園區各項資訊及最新花況，可參閱奧萬大國家森林遊樂區網站，或臉書專頁「奧萬大情報站」。1060112
(中央社)
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