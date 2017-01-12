比利林恩全台票房破億 李安隔海道謝

導演李安的「比利˙林恩的中場戰事」在台上映以來，全台票房破新台幣1億多元，李安透過影片向外界致謝表示，「這部片子不管成績怎樣，是我一個新的電影歷程的新的開始」。

去年李安以前所未見的120格、4K、3D拍攝「比利˙林恩的中場戰事（Billy Lynn's Long Halftime Walk）」，是電影圈重大事件，昨晚電影公司辦尾牙，李安在國外未能出席，但透過預先錄製的影片向媒體及外界道謝。

李安先感謝電影工作人員及媒體報導，「我真心的感謝大家對這部片子的愛護、關切、幫助」，「這部片子不管成績怎樣，是我一個新的電影歷程的新的開始」。

李安兒子李淳也參與演出，並在影片中現身說，這部電影在台灣能那麼成功破億，「絕大部分是因為你們對它的熱情」。1060112

(中央社)