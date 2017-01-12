海倫清桃身世造假大紅 6男爭搶...

海倫清桃自爆身世造假又八卦不斷，成超夯話題。(翻攝自海倫清桃臉書)。

羅友志在臉書po文，爆料昨天錄影發現了6男「爭搶」海倫清桃。(翻攝自羅友志oo有事找友志臉書)

女星海倫清桃從好親民變成好神祕，日前臉書連串po文並牽著老公出來開記者會，認了年齡、學歷、婚姻狀況等造假，形象大傷，而這卻不是停損點，「海戴夫婦」天天有新料，海倫清桃昨天又淚訴長期遭老公監控，且18年來無婚姻之實，戴先生也證實此事，自爆身體狀況不能配合，整個家庭故事猶如八點檔連續劇，也讓海倫清桃成了最夯的熱議話題。

昨天「台客名嘴」羅友志更新了臉書，曝光「越南林志玲」發生了被6男「爭搶」的狀況！原來是昨天錄節目，主持人鄭弘儀及現場5名男姓來賓，為了越南林志玲脫稿演出，「本來要講『奇刑怪案』，臨時變成『奇女怪男』，『奇刑怪案』的腳本放在桌上完全用不到」，6男子即興發揮，不斷討論，「結果，六個男人說美女，還真的有另外的味道耶」，網友更發現驚人事實，發現「戴先生」竟然也在現場，原來說的是同樣姓戴的名嘴戴志揚(小戴)啦！

(中時電子報)