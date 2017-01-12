總預算提案砍半 蘇嘉全：對協商有信心
立法院長蘇嘉全今天表示，民國106年度中央政府總預算案，原本有多達近5000個提案，目前在各部會與立委溝通下，剩下2000多案，對總預算協商非常有信心。
蘇嘉全上午主持總預算案朝野協商前，被問到昨天立法院三讀通過電業法與長期照顧法部分條文修正相關問題。
蘇嘉全說，電業法與長照法，攸關綠能與老人照顧，這2個法案很重要，感謝朝野4個黨團所有立委，可以理性辯論，且經過協商順利三讀，特別謝謝立委們。
對於今天要協商的總預算案，蘇嘉全說，總預算部會與立委溝通狀況不錯，現在剩下2000案，已經少了一半，這2天再協商一下。
他說，每個立委都希望總預算通過後，政府可以好好為人民做事情，所以他對總預算協商非常有信心。
媒體問到，有媒體報導說，臨時會有1/10的行政官員都在立法院，蘇嘉全說，「那是一定的」。1060112
(中央社)
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