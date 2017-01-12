鄭文燦發放春聯賀歲 金雞迎春吉慶豐年

農曆春節將屆，桃園市長鄭文燦（右4）12日在八德三元宮前廣場發表丁酉年春聯「金雞迎春」及「吉慶豐年」，同時也步行到八德市場內發送春聯，不少人爭相索取，提前沾沾年節的喜氣。（桃園市政府提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年1月12日

(中央社記者邱俊欽桃園12日電）農曆春節將屆，桃園市長鄭文燦今天在八德三元宮前廣場發表丁酉年春聯「金雞迎春」及「吉慶豐年」，同時也步行到八德市場內發送春聯，不少人爭相索取，提前沾沾年節的喜氣。

隨著春節腳步接近，過年的氣氛逐漸變濃，鄭文燦一大早選在到宮廟與市場旁發表桃園市府今年的春聯，他表示，今年以「金雞迎春」及「吉慶豐年」作為春聯主題，不但與「2017桃園農業博覽會」相互呼應，他也祈願新的一年台灣能發展得更好，桃園市更富足、更平安、更幸福。

鄭文燦隨後步行到八德市場，親自發放賀歲春聯給市民朋友，受到不少到市場攤商與買菜民眾的歡迎，民眾歡喜搶拿春聯，提前散發過年的喜悅與生命力。

鄭文燦受訪時表示，「吉慶豐年」是他選定的，主要是符合各個行業，討喜又吉祥，也希望新的一年，國家和人民都能有好的發展；春聯「平平仄仄，也非常押韻」，提供市民索取。

桃園市政府新聞處表示，「金雞迎春」及「吉慶豐年」兩款春聯，由書法大師張穆希、張炳煌揮毫。分別各印製40萬份；依循慣例2款市府春聯由鄭文燦與桃園市議會議長邱奕勝共同署名，年前將透過13區區里系統協助發放，讓家戶都能領到春聯。1060112

(中央社)