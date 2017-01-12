韓國瑜擁抱甘藍菜 強調與基層在一起

韓國瑜表示以高麗菜來訴求國民黨要擁抱基層，國民黨才有未來。（陳信翰攝）

台北農產公司總經理韓國瑜今宣布參選國民黨主席。（陳信翰攝）

台北農產運銷公司總經理韓國瑜今天宣布參選國民黨黨主席，他說，台灣的生死存亡只有「國防靠美國、科技靠日本、市場靠大陸、努力靠自己」20個字，他今天在記者會上抱著一堆甘藍菜，強調自己永遠跟基層在一起，「甘藍菜就是我的決心！」

他強調，參選黨主席一事絕不會用到北農任何資源，也請北農董事會儘速召開，趕快批准他的辭呈，總經理職務在身他將不會大動作拜票，辭職獲准後會到台澎金馬等各區向黨員說明。

如今已有「郝、吳、柱」等人表態參選國民黨黨主席，他說這些大老，不管是論資排輩、跟誰協調好、有什麼奧援等，一點都不重要，如果沒有民意，全部都是空的，如果至今仍參透不了，就很悲哀，他一點都不擔心，也希望能進行一場公平的選舉。

他說，國民黨現任主席洪秀柱脫掉假髮，大家都嚇了一跳，他拜託洪秀柱不要再脫，他也不會戴假髮，會好好把選戰打完，看誰適合領導藍軍。

(中時)