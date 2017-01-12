韓國瑜擁抱甘藍菜 強調與基層在一起
台北農產運銷公司總經理韓國瑜今天宣布參選國民黨黨主席，他說，台灣的生死存亡只有「國防靠美國、科技靠日本、市場靠大陸、努力靠自己」20個字，他今天在記者會上抱著一堆甘藍菜，強調自己永遠跟基層在一起，「甘藍菜就是我的決心！」
他強調，參選黨主席一事絕不會用到北農任何資源，也請北農董事會儘速召開，趕快批准他的辭呈，總經理職務在身他將不會大動作拜票，辭職獲准後會到台澎金馬等各區向黨員說明。
如今已有「郝、吳、柱」等人表態參選國民黨黨主席，他說這些大老，不管是論資排輩、跟誰協調好、有什麼奧援等，一點都不重要，如果沒有民意，全部都是空的，如果至今仍參透不了，就很悲哀，他一點都不擔心，也希望能進行一場公平的選舉。
他說，國民黨現任主席洪秀柱脫掉假髮，大家都嚇了一跳，他拜託洪秀柱不要再脫，他也不會戴假髮，會好好把選戰打完，看誰適合領導藍軍。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。