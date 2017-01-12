2020總統誰當？郝龍斌：郭台銘希望最大
國民黨黨魁戰白熱化，國民黨副主席、前台北市長郝龍斌日前在臉書宣布角逐黨魁，並承諾若當選將「用人無私，集體領導」，自己也不會參選2020總統大選。趙少康今在中廣節目中，向郝龍斌問及不選總統原因，郝龍斌說抬轎者不是坐轎者，並指他認為鴻海董事長郭台銘，最有希望成為2020總統當選人。
郝龍斌接受中廣專訪時指出，宣布不參選2020總統大選，是因黨魁選舉不能定位成2020年前哨戰，黨主席應為抬轎者而非坐轎者。至於2020年誰最有可能當選總統？郝龍斌說，目前最強人選是鴻海董事長郭台銘，若當選黨魁，定會極力敦請郭，不過他也強調，人選並無設限，會爭取能替國民黨打天下的人。
對於黨魁選戰敵手洪秀柱及吳敦義，郝龍斌說，洪秀柱團結全黨能力有待加強，且執行力、選戰經歷，應該比自己差；吳敦義雖有黨務、行政經驗，但年齡、黃復興支持度上則稍嫌不足。
(中時電子報)
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