夜店殺警案 北檢再起訴1嫌 全案被告達74名

台北地檢署偵辦北巿夜店殺警案，日前再查獲嫌疑人林立凡也在案發當天腳踹員警薛貞國。北檢今早依殺人等罪起訴林嫌，林嫌是全案第74名被告。

全案緣於2014年9月間，富二代曾威豪與女友劉芯彤在北市松壽路某夜店與安管發生衝突，事後透過「中山好青年」群組糾眾前往尋釁鬥毆；員警薛貞國得知後到場處理，遭曾男等人圍毆致死。北檢依殺人等罪起訴60多人。

台北地院陸續判決夜店殺警案67名被告有罪， 依殺人罪各判周譽騰等16名被告13年到10年半不等徒刑；另依聚眾鬥毆傷害致死判處曾威豪8年半。全案經上訴，由高等法院審理。

(中時)