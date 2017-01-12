韓國瑜宣布選黨魁 林火旺：誰選都OK
台北農產公司總經理韓國瑜今天宣布參選中國國民黨主席。國民黨主席參選人吳敦義辦公室發言人林火旺說，對國民黨來說，國民黨已民主化，誰來參選，都是OK的。
國民黨主席參選人吳敦義辦公室原先昨晚通知媒體，將在今天上午10時召開記者會，由辦公室發言人林火旺與辦公室執行長張顯耀與媒體會面，但深夜12時臨時宣布取消。
對此，林火旺上午接受訪問時表示，之所以取消，是因為前副總統吳敦義認為會面的地點在卸任副總統辦公室是不妥的，因為這是公家的資源，所以吳敦義決定取消，將另擇期覓場所與媒體會面。
繼國民黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌、吳敦義陸續宣布參選國民黨主席後，韓國瑜也在上午宣布投入國民黨主席選舉。對此，林火旺說，對國民黨來說，國民黨已經民主化了，「誰來參選，都是OK的」。
林火旺說，國民黨只要公正、公開、透明，對政黨都是有幫助的，若無法接近民意，黨意恐會離民意越來越遠。
林火旺說，吳敦義參選黨主席辦公室也已經覓妥場所，但尚未整修完成，選辦也是在卸任副總統辦公室所在的台玻大樓，但不同樓層。
至於選辦執行長由前陸委會副主委張顯耀出任，林火旺說，由於張顯耀行政歷練豐富，未來將借重張顯耀的行政能力，為選辦進行相關事務的整合工作。1060112
(中央社)
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