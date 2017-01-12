故宮南院日本特展 寒假親子享優惠

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國立故宮博物院南部院區推出寒假親子同遊「日本美術之最特展」特惠活動，自14日至2月12日，只要1位家長購1張全票，就可攜帶3名國中以下學生免費入場觀賞。

國立故宮博物院今天表示，今年寒假期間，適逢故宮南院展出「日本美術之最－東京、九州博物館精品展」，展覽日本經典文物，為鼓勵全家同遊，南院特別推出「親子共遊南院、套票優惠」方案。

故宮指出，自14日至2月12日期間，只要1位家長購買全票新台幣250元，就可攜帶3名國中以下學生免費入場觀賞「日本美術之最」特展。另外還有團體、學生及嘉義縣市居民等多項優惠活動。

故宮說，除了日本特展特惠活動外，寒假期間每週六仍推出故宮下午茶活動，適合親子一起參與體驗，14日將邀請全家大小可一同體驗的「繩結」製作活動，把「繩結」的福氣帶回家；21日則邀請親子穿浴衣，一起玩變裝秀。1060112

(中央社)