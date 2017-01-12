亞馬遜賣印度國旗門墊 外長火冒三丈
線上零售巨擘亞馬遜公司的加拿大網站販售有印度國旗圖案的門墊。在印度外交部長史瓦拉吉要求「無條件道歉」並威脅註銷簽證後，商品昨天已下架。
「英國廣播公司」（BBC）報導，史瓦拉吉（Sushma Swaraj）推文說，亞馬遜公司（Amazon）應該「無條件道歉」並將這項「侮辱的」商品下架。
她警告，否則的話，印度將註銷亞馬遜公司幹部目前持有的簽證並不再核發。亞馬遜公司回應，已自網站移除這項門墊商品。
史瓦拉吉從其他推特使用者的推文得知此事後，便連續推文要求印度駐加拿大高級專員公署（Indian High Commission in Canada）向亞馬遜交涉此事。
她發文說：「亞馬遜須作出無條件道歉，他們須立即將侮辱我國國旗的所有商品下架。」
「若未立刻這麼做，我們將不發印度簽證給亞馬遜幹部，也會註銷已核發的簽證。」
販售這款門墊的第3方賣家形容它是「耐洗衣機清洗的室內／外個性化商品」，昨天已下架。（譯者：中央社何宏儒）1060112
(中央社)
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