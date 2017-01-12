韓國瑜再嗆梁文傑什麼咖 並邀加入國民黨

台北市議員梁文傑今日上廣播接受專訪，仍隔空與台北農產運銷公司總經理韓國瑜針鋒相對。韓國瑜今天召開記者會宣布參選國民黨主席後也再次嗆梁「他是什麼咖啊！悲哀！永遠的陰謀論！」他指梁文傑把臉書當弓、黑色油漆當箭，可憐且格局不大，如果梁能痛改前非、洗心革面，歡迎梁文傑加入國民黨。

梁文傑今天透露當初台北農產運銷公司總經理韓國瑜能擔任總經理一職是前副總統吳敦義幫他一把，「怎麼會跟恩人去選？」並說韓是害怕被檢方定罪，才會想用參選黨主席來干擾檢方辦案。

對此，韓國瑜強調，他擔任北農總經理跟吳敦義沒關係，是省農會推薦的，且依他的個性、脾氣，不可能被任何人影響，他是觀察到台灣的狀況，發自內心憂慮；而選在今天宣布參選黨主席，是因為黨員若在1月20前沒登記，就無投票權，呼籲認同他的黨員馬上登記。

(中時)